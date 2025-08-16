Yhteinen lausunto Euroopan johtajilta – Suomi mukana

Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb on mukana Ranskan, Italian, Saksan, Britannian, Puolan ja EU-johtajien julkaisemassa lausunnossa, jossa osoitetaan tukea Ukrainalle Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaamisen jälkeen.

Tasavallan presidentin kanslian julkaisemassa lausunnossa kiitetään Donald Trumpia hänen rauhanpyrkimyksistään Ukrainan eteen.

– Kuten presidentti Trump on toivonut, seuraavan askeleen tulee olla keskustelut, joissa presidentti Zelenskyi on osallinen, lausunnossa sanotaan.

Johtajat pitävät tärkeänä, että Ukraina saa vahvat turvallisuustakuut ja että maan asevoimia, niiden yhteistyötä kolmansien maiden kanssa tai mahdollista EU- tai Nato-polkua ei rajoiteta.

– Vain Ukraina voi tehdä päätöksiä alueistaan, lausunnossa painotetaan.

Lisäksi lausunnossa ilmaistaan valmius vahvistaa pakotteita ja Venäjän taloudellista painostamista.

Lausunnossa ovat mukana Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Puolan pääministeri Donald Tusk, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja António Costa sekä Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

