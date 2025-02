Euroopan johtajat puivat Ukrainan tulevaisuutta– myös Suomi mukana

Asialistalla ovat Ukrainan sotilaallisen tuen jatkaminen sekä Venäjän taloudellisen painostamisen lisääminen.

Myös Suomi osallistuu sunnuntaina Euroopan johtajien kokoukseen, jossa keskustellaan Ukrainan tulevaisuudesta.

Britannian mukaan yli kymmenen maan johtajien on määrä saapua sunnuntaina Lontooseen keskustelemaan Ukrainasta.

Asiasta kertoi perjantaina Britannian pääministerin Keir Starmerin kanslia.

Paikalle on lausunnon mukaan kutsuttu muun muassa Saksan, Ranskan, Hollannin, Tshekin, Puolan, Espanjan, Italian ja Turkin johtajat sekä EU:n ja sotilasliitto Naton edustajia. Lausunnon mukaan myös Suomi ja muut Pohjoismaat osallistuvat kokoukseen. Kokoukseen odotetaan saapuvan myös Naton pääsihteerin Mark Rutten sekä EU:n johdosta EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Antonio Costan.

Starmerin kanslian mukaan kokouksessa on määrä keskustella siitä, kuinka toimia jatkossa Ukrainan turvallisuuden takaamiseksi.

Tarkoituksena on jatkaa keskustelua Pariisissa tässä kuussa järjestetyn, presidentti Emmanuel Macronin isännöimän Ukraina-hätäkokouksen jälkeen. Asialistalla ovat Ukrainan sotilaallisen tuen jatkaminen sekä Venäjän taloudellisen painostamisen lisääminen.

Starmer vaatii vahvempaa roolia Euroopalle

Britannian pääministeri Starmer on vaatinut, että Ukrainan on päästävä mukaan kaikkiin neuvotteluihin, jotka liittyvät kolme vuotta kestäneen Venäjän hyökkäyssodan lopettamiseen. Hänestä Euroopan on otettava suurempi rooli Ukrainan tukemisessa koko maanosan hyväksi.

– Pääministeri käyttää huippukokousta viedäkseen eteenpäin Euroopan toimia Ukrainassa sekä välittääkseen viestin yhteisestä, vankkumattomasta tuesta oikeudenmukaisen ja pysyvän rauhan varmistamiseksi – jotta saadaan aikaan kestävä sopimus, joka takaa Ukrainan itsenäisyyden tulevaisuudessa sekä sen turvallisuuden, lausunnossa sanottiin.

Ennen kokousta Starmer tapaa erikseen Baltian maiden johtajat ja ottaa vastaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin virka-asunnollaan.

Diplomatia Ukrainan ympärillä on ollut vilkasta tälläkin viikolla. Starmer tapasi torstaina myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin, jonka lähentyminen Venäjän kanssa on aiheuttanut huolta Euroopassa.

Trumpin puolestaan on määrä tänään perjantaina tavata Zelenskyin kanssa Washingtonissa, keskustella rauhan saavuttamisesta Ukrainassa sekä allekirjoittaa maiden välinen mineraalisopimus Ukrainan rikkaiden luonnonvarojen hyödyntämisestä.

