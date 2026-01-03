Poliisi ei avaa tässä vaiheessa vangitettavaksi esitettävän miehistön jäsenen asemaa.
Poliisi esittää yhtä, Azerbaidžanin kansalaista, vangittavaksi Fitburg-aluksen operaatioon liittyen lauantaina.
Pietarista lähteneen rahtilaivan epäillään vaurioittaneen teleoperaattori Elisan merikaapelia Helsingin ja Tallinnan välillä.
Vaurio havaittiin varhain keskiviikkona.
Toinen aiemmin pidätetty miehistön jäsen on määrätty matkustuskieltoon.
Rahtialuksen miehistön 14 jäsenestä kolme on tällä hetkellä matkustuskiellossa.
Poliisi ei tiedotteessa paljasta vangittavaksi esitettävän asemaa aluksen miehistössä.
Esitutkinnan aikana tutkinnanjohto arvioi jatkuvasti käytettävien pakkokeinojen tarvetta, riittävyyttä ja kattavuutta.
Poliisi tutkii tapahtumia rikosnimikkeillä epäilty törkeä vahingonteko, epäilty törkeän vahingonteon yritys ja epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä.
Nimikkeet voivat tarkentua esitutkinnan edetessä, mutta toistaiseksi ne ovat pysyneet samana, kertoo tutkinnanjohtaja rikosylikomisario MTV:lle.