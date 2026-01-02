Pietarista lähtenyt rahtialus Fitburg huomiota on herättänyt Natsi-Saksan 9. sukellusvenelaivueen tunnus, joka on ollut näkyvillä jo vuosia.

Pietarista lähteneen rahtilaivan epäillään vaurioittaneen teleoperaattori Elisan merikaapelia Helsingin ja Tallinnan välillä. Vaurio havaittiin varhain keskiviikkona.

Tietoliikennekaapelin vauriosta epäillään Fitburg-nimistä alusta, jossa on 14 miehistön jäsentä. Heidän on kerrottu olevan Venäjän, Georgian, Kazakstanin ja Azerbaidzhanin kansalaisia.

Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat kertoivat Fitburg-aluksen seinässä näkyvästä kuvasta, joka esittää Natsi-Saksan tunnetun 9. sukellusvenelaivueen tunnusta, niin sanottua ”nauravaa saharauskua”. Saksan kielellä tunnus kulkee nimellä ”lachende Sägefisch”.

Tunnus on ollut aluksessa näkyvillä jo pitkään. Se esiintyy Marinetrafficin kuvassa, joka on ajoitettu vuoteen 2012. HS ei ole pystynyt vahvistamaan kuvan tarkkaa ottoajankohtaa. Tuolloin alus tunnettiin nimellä Finex, ja symboli on voinut olla siinä jo ennen vuotta 2012.

Alus siirtyi Fitburg Shippingin omistukseen vuonna 2014, jolloin sen nimi muutettiin Fitburgiksi. Saksalaisen rekisterisivuston mukaan alus kuului sitä ennen Reederei Frank Dahl -varustamolle vuosina 2002–2014. Tämän perusteella on mahdollista, että Natsi-Saksaan yhdistetty ”naurava saharausku” oli maalattuna alukseen jo sen ollessa saksalaisessa omistuksessa.

Poliisi tutkii tapahtumia rikosnimikkeillä epäilty törkeä vahingonteko, epäilty törkeän vahingonteon yritys ja epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä. Nimikkeet voivat tarkentua esitutkinnan edetessä.

1:48 Poliisi on jatkanut kaapelirikosta epäillyn aluksen miehistön kuulusteluja.