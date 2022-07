Yhdysvaltojen tiukentunut aborttilainsäädäntö aiheutti piikin sterilisaatioon hakeutuvien määrässä – jopa kuukausien jonot

Texasilainen Jo Carden on aina tiennyt, ettei hän halua lapsia. Hän oli harkinnut sterilisaatiota ennenkin, muttei ollut koskaan lähtenyt toteuttamaan aikomustaan – kunnes Amerikan Korkein oikeus kumosi yleisen aborttioikeuden.

– Texasissa ja monissa naapuriosavaltioissa on tiukat säännöt aborttioikeuden suhteen, eikä poikkeuksia tehdä edes raiskauksen takia, Carden kertoo.

Lääkärin päätös hyväksyä tai evätä

Carden ei ole yksin. Yleisen aborttioikeuden kumoamisen jälkeen monet gynekologit kertoivat CNN:n artikkelissa, että sterilisointien kysyntä on kasvanut.

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan osa katuu päätöstä jälkeenpäin. Samojen tutkimusten mukaan toimenpiteen katumisen riski on suurempi nuoremmilla naisilla. Tästä syystä lääkärit eivät aina myönny suorittamaan leikkausta nuorille naisille.

DeAndra Childress on 33-vuotias ja yrittänyt päästä sterilisoitavaksi useita kertoja, mutta neljä eri lääkäriä on evännyt toimenpiteen häneltä vedoten siihen, että hän saattaisi katua päätöstään myöhemmin.

– Minulle sanottiin, että olen liian nuori, lapseton ja naimaton. Koska saatan mennä myöhemmin naimisiin, minun pitäisi odottaa, että minulla on aviomies, hän kertoo.

– Kaikki metodit, joilla minun kehoani kontrolloidaan. Se on raivostuttavaa, Childress jatkaa.

Childress löysi netissä kiertävän listan, jossa on kaikkien niiden lääkäreiden nimet, jotka suostuvat tekemään sterilisaation nuorille naisille. Hän aikoo varata ajan yhdelle heistä pian.

– Tämä laki on valtava isku naisille ja siinä on täysin kyse naisten hallitsemisesta.

Sterilisaatioiden kysyntä lisääntynyt

Lakimuutos on saanut myös joitakin lääkäreitä aktivoitumaan sosiaalisessa mediassa. He ovat jakaneet tietoa ja vastanneet naisia askarruttaneisiin kysymyksiin sterilisaatiosta esimerkiksi TikTokissa ja Instagramissa.

Yksi heistä on gynekologi ja professori Charisse Loder.

– Aiemmin keskustelin noin kerran viikossa sterilisaatiosta potilaan kanssa. Tällä viikolla kuusi naista on varannut ajan konsultaatiotaan sterilisaatiosta. Loder kertoo.

– Viimeisen kahden viikon aikana potilaat ovat kertoneet minulle, kuinka huolissaan he ovat pääsystään ehkäisyn pariin. He eivät ole varmoja, onko heillä sterilisaation mahdollisuutta enää tulevaisuudessa. He ovat kauhuissaan ajatuksesta, että tulisivat raskaaksi ilman mitään vaihtoehtoja.