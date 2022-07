Raiskatulla 10-vuotiaalla tytöllä ei ollut oikeutta aborttiin – USA:n aborttikiellot eivät juuri tunne poikkeuksia

Tapauksesta uutisoi The Guardian .

Abortin täyskielto on tulossa voimaan myös ainakin viidessä muussa osavaltiossa lähiaikoina. Raskaudenkeskeytyksen saaminen on muuallakin aiempaa hankalampaa, sillä abortin saamista on pyritty hankaloittamaan monissa paikoissa, vaikka täyskieltoa ei olisikaan suunnitteilla.