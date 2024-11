MTV amerikkalaisella aborttiklinikalla: Trumpin paluuta pelätään – "He yrittävät kansallista aborttikieltoa"

Ohiolainen Ayesha Pritchett ei koskaan uskonut tarvitsevansa aborttia. Pritchetillä on neljä lasta eikä hänellä ole varaa viidenteen. Pritchett on viisi viikkoa raskaana.

– Olen aborttia vastaan, mutta minulla ei ole muita vaihtoehtoja. Olen yksinhuoltajaäiti ja elämä on jo nyt kallista, Pritchett kertoo MTV Uutisille.

– Olen kiitollinen. He auttoivat minua löytämään aborttiin rahoitusta, Pritchett sanoo.

Siitä asti kun perustuslaillinen aborttioikeus ( Roe v. Wade ) kumottiin kaksi vuotta sitten Trumpin nimittämien korkeimman oikeuden tuomareiden avulla, yli 20 osavaltiossa abortti on joko kokonaan kielletty tai sitä on rajoitettu lisää.

13 osavaltiossa kuten Texasissa on abortin täyskielto ja esimerkiksi Floridassa abortti on kielletty kuuden raskausviikon jälkeen. Georgian osavaltiossa ainakin kahden naisen on raportoitu kuolleen, koska heiltä evättiin abortti ja tarvittava hoito uusien aborttirajoituksien johdosta.