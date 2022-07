Kentuckyssa aborttioikeudesta kamppaillaan oikeussalissa ja vaaliuurnilla – aborttiklinikkaa johtava Anne Ahola: "Kukaan ei anna oikeuksia naisille täällä"

Vain joitain tunteja aiemmin julkisuuteen on kerrottu, että Kentuckyssa osavaltion tuomari on kumonnut liipaisinlait, jotka tulivat välittömästi voimaan Korkeimman oikeuden kumottua maanlaajuisen aborttioikeuden. Osavaltion aborttiklinikoita edustava järjestö jätti kanteen vain muutama päivä Yhdysvaltoja kuohuttaneen ilmoituksen jälkeen.

Sen vuoksi Kentuckyn Louisvillessä sijaitseva EMW Women’s Surgical Center on ollut suljettuna potilailta viikon ajan. Toimisto- ja potilasvastaavana työskentelevä Ashley kertoo, että viikko on kulunut paikkoja putipuhtaiksi siivoten.

Kotiin piti käännyttää 15 potilasta

EMW on toinen osavaltion kahdesta aborttiklinikasta, ja Suomessa syntynyt Ahola sen johtaja. Hän on työskennellyt klinikalla yli 20 vuotta, ja vuodesta 2006 johtanut sen toimintaa. Johtajan pestistä huolimatta hän ei ole koskaan jättänyt neuvojan tehtäviä, vaan tekee myös sitä muun ohessa.

Nyt viikkoa myöhemmin klinikan tunnelma on sähköistynyt. Puhelimet soivat, aikoja varataan. Torstain aikana ajat varataan täyteen tiistaille saakka. Seuraavalle päivälle potilaita on luvassa 25, kun tavallisesti päivässä vastaanotetaan noin 15–20 potilasta.

Osavaltiot aborttioikeuksien taistelutantereina

Kentucky on vain yksi osavaltioista, joissa köydenvetoa aborttioikeudesta käydään oikeuskanne kerrallaan. Viikossa lähes kymmenessä osavaltiossa aborteista on tullut täysin laittomia. Kentuckyn lisäksi myös Utahissa ja Louisianassa kielto on toistaiseksi kumottuna. Lukuisissa osavaltioissa liipaisinlakien täyskiellot tulevat voimaan vasta heinäkuun aikana, minkä lisäksi monet osavaltiot ovat kaventaneet aborttioikeuksia muilla keinoin kuin täyskiellolla.

Vapaaehtoiset saattajat saapuvien tukena

"Ei aborteille, vaikka kyseessä olisi 12-vuotias tyttö"

Monien vastustajien mielipide on niin jyrkkä, etteivät he sallisi poikkeuksia raskaudenkeskeytyksille edes äärimmäisissä tilanteissa.

– Kyse on silti ihmiselämästä. En ole Jumala, enkä voi sanoa, että elämä pitäisi päättää insestin tai raiskauksen takia. On naisia, jotka ovat käyneet läpi tuon kivuliaan kokemuksen ja synnyttäneet ja he ovat kiitollisia, että he eivät päättäneet raskautta. He voivat aina antaa lapsen adoptoitavaksi, sanoo klinikan edustalla aamulla oleva John Dauby.