MTV Uutiset amerikkalaisella aborttiklinikalla: Hoitohenkilökunta varoittaa naisten hengen vaarantuvan aborttirajoitusten vuoksi: ”Miehet nauttivat kyllä lapsenteosta – haluavat ottaa naisilta oikeudet”

Pelkästään tämän vuoden puolella ainakin kymmenessä republikaanijohtoisessa osavaltiossa on tiukennettu aborttilainsäädäntöä ja lisää kiristyksiä on vireillä. Paikoin aborttia ei sallita edes raiskauksen tai insestin uhreille. Ihmisoikeusjärjestöt ovat haastaneet päätökset oikeuteen.

Ohiolaisella parikymppisellä Jessica Jamesillä on kaksi lasta. James haluaa valmistua sairaanhoitajaksi eivätkä rahat riittäisi kolmannen lapsen elättämiseen. Abortti on Jamesin ainoa vaihtoehto.

– Minusta tuntuu, että he haluavat palata menneeseen, ja ottaa naisilta oikeudet. Naiset joutuivat käymään pitkän taistelun äänioikeuden puolesta ja nyt meillä on ääni. He haluavat kontrolloida meitä, James sanoo ja ottaa kipulääkkeen.

“Moni on paniikissa”

– Moni on paniikissa. Osa potilaista on hyväksikäytettyjä, osa on raiskattu. Usein he ovat perheitä, jotka eivät ole valmiita huolehtimaan useammasta lapsesta, Burkons kertoo.