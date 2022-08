Ukrainan puolustusministeri kiittää Suomea: "Takokaamme yhdessä voitto terroristivaltiosta"

Britannian mukaan tavoitteena on kouluttaa noin 10 000 ukrainalaiselle vapaaehtoiselle sotilaan perustaidot tämän vuoden aikana, puolustusministeriö tiedottaa.

Koulutus tapahtuu syksyn aikana

– Britannia on pyytänyt useilta kumppanimailta apua kouluttamiseen. Suomessa on annettu varusmieskoulutusta koko itsenäisyyden ajan, joten Suomella on osaamista asiassa, Martelius sanoi.