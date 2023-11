Yhdysvaltalaisen Sofian, 30, sydän toimii akulla: "Olen pulssiton ihminen"

– Moi, olen Sofia. Käyn paristoilla, kirjaimellisesti, minulla ei ole pulssia. Olen pulssiton ihminen, totta se on. En keksi tätä päästäni, Yhdysvaltojen Bostonissa asuva Hart kuvaili kesällä 2023 TikTokissa .

LVAD hoitaa osan sydämen työstä

Hartilla on käytössään LVAD-laite eli sydämen vasemman kammion apupumppu. Hän kertoi laitteen ikään kuin "syleilevän sydäntään" ja auttavan sen toiminnassa.

– Johto on aika pitkä ja olen oppinut elämään paikoissa, joissa voin toimia johdon kanssa, Hart kuvaili Peoplen haastattelussa.

"Sitä uupumusta ei voi oikein kuvailla"

Hartilta löytyi tutkimuksissa geneettinen mutaatio, jonka vuoksi hänellä on sydäntä laajentava sairaus, dilatoiva kardiomyopatia. Taudille on Terveyskirjaston mukaan tyypillistä sydämen vasemman kammion laajeneminen sekä supistus- ja pumppauskyvyn aleneminen.

Hartilla LVAD-hoito on tarkoitettu väliaikaiseksi ja hän odottaa elinsiirrettä. Hänen siskollaan Olivialla on geenimutaation vuoksi ollut sama tila, ja Olivia on jo saanut sydänsiirteen.