Tunnusrannekkeesta voi olla suuri apu hätätilanteessa – kunhan auttaja ymmärtää yhden asian

Toimi näin, jos apua tarvitsevalla on ranneke Lääketieteellisiä tunnuksia voivat käyttää paitsi Hortonin neuralgiaa myös esimerkiksi diabetesta ja epilepsiaa sairastavat sekä he, joilla on anafylaksian riski. Ranneke ei saa hidastaa avun hälyttämistä Jos kohtaa apua tarvitsevan ihmisen, jolla on ranneke tai muu tunnus sairaudesta, on tärkeää tietää etenkin yksi asia. – Mehän emme koskaan anna ensiapua rannekkeelle, vaan ihmiselle, Punainen Risti Ensiavun koulutuspäällikkö Minna Sihvo tähdentää. – Jos ihminen on kalpea ja kylmänhikinen ja vähän jo sekavakin, kyllähän meidän täytyy ilman muuta soittaa hätänumeroon. Mutta jos hän on siinä kunnossa, että pystyy syömään ja näemme diabetesrannekkeesta, että kyseessä voisi olla matala verensokeri, hänelle tulee nopeasti tarjota sokeripitoista syötävää tai juotavaa. Sitten voidaan ehkä odottaa hetken aikaa ja katsoa, lähteekö tila paranemaan. Mutta silloinkaan ei pidä liian kauan odottaa. Sihvo tähdentää, että rannekkeet eivät saa hidastaa ensiavun antamista eivätkä hätänumeroon soittamista. – Tärkeintä kaikissa hätätilanteissa on aina soittaa hätänumeroon ja käynnistää avun ketju. Jos ihminen lähteekin toipumaan, se on vain äärimmäisen onnellista. Ranneke antaa lisäarvoa Rannekkeet toimivat Sihvon mukaan hätätilanteessa parhaimmillaan lisäarvoa antavina elementteinä ja auttavat päättelyssä. – Mutta aina mennään ihmisen tila edellä, eikä lähdetä itse liikaa diagnosoimaan tilannetta. Hätäpuhelussa voi toki kertoa, että on havainnut autettavalla vaikkapa kaulaketjun, jossa on tunnus. – Hätänumeroon tulee paljon turhiakin soittoja, eikä se missään nimessä ole terveysneuvontapalvelu. Mutta aina jos on ihmisen henki uhattuna tai tilanne on itselle haasteellinen, kannattaa mieluummin soittaa kuin jäädä pohtimaan, onko tämä nyt tarpeeksi vakavaa. Suomessa on loistava hätäkeskus ja hätäpalvelu, eli sieltä saa kyllä avun.