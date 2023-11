Kaikki internet- ja puhelinyhteydet poikki Gazassa – MTV seuraa Israelin ja Hamasin sotaa

Tiistai 31.20.2023

Valkoisen fosforin käyttö aseissa ei ole kiellettyä, mutta sen käyttö siviilikohteissa on sotarikos. Valkoinen fosfori syttyy tuleen, kun se joutuu kosketuksiin hapen kanssa. Se aiheuttaa nopeasti leviäviä tulipaloja, joita on vaikea sammuttaa.

Qatarin pääministeri, sheikki Mohammed bin Abdulrahman al-Thani puolestaan kertoi vierailulla olevalle Thaimaan ulkoministerille Parnpree Bahiddha-Nukaralle , että ponnisteluja on meneillään panttivankien vapauttamiseksi. Äärijärjestö Hamasin ottamien yli 230 panttivangin joukossa on 22 thaimaalaista. Jo aiemmin Qatar ja Egypti ovat toimineet välittäjinä Israelin ja Hamasin konfliktissa.

Ainakin 50 ihmistä on kuollut ja noin 150 haavoittunut Israelin ilmaiskussa Jabalian pakolaisleiriin Gazan pohjoisosassa, sanoo äärijärjestö Hamasin kontrolloiman alueen terveysministeriö. Israelin asevoimat ei ole vielä kommentoinut asiaa.



Jabalia on suurin Gazan kahdeksasta pakolaisleiristä. YK:n heinäkuussa tekemän rekisteröinnin mukaan siellä oli hieman yli 116 000 pakolaista, kertoo BBC.



Ensimmäiset pakolaiset saapuivat leiriin vuoden 1948 sodan jälkeen. Leiri on kooltaan vain 1,4 neliökilometriä, mutta se on tiheästi asuttu.



Shatin pakolaisleirin ohella Jabalia sijaitsee alueella, jonka Israel on määrännyt evakuoitavaksi.