Hamas-johtajat tulivat miljonääreiksi maanalaisten tunneleiden avulla – yksi johtajista elää luksuselämää Dohassa

Israel on jo vuosien ajan pyrkinyt eliminoimaan järjestön johtajia, mutta useimmat heistä ovat pysytelleet hengissä.

Osa Hamasin johdosta on maanpaossa, mikä tekee heistä vaikeampia kohteita Israelin asevoimille. Esimerkiksi Hamasin kokonaisjohtajana pidetty järjestön poliittisen siiven johtaja Ismail Haniya , 61, on asunut viime vuodet Gazan ulkopuolella.

Monet Hamasin johtohahmoista ovat asettuneet Qatariin. Järjestöllä on ollut poliittinen toimisto Qatarissa vuodesta 2012, ja myös Hamas-johtaja Haniyan on kerrottu elävän luksuselämää Qatarin pääkaupungissa Dohassa.

Qatar on pyrkinyt toimimaan välittäjänä lukuisissa kriiseissä Lähi-idässä ja muuallakin, ja se on perustellut myös Hamasin toimiston isännöintiä rauhanrakentamisella.

– Sen (poliittisen toimiston) tarkoitus on toimia viestintävälineenä ja tuoda rauhaa ja vakautta alueelle, ei lietsoa sotaa, Qatarin pääministeri, sheikki Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sanoi 13. lokakuuta lehdistötilaisuudessa.

Osa johtajista Gazassa

Hamasilla ei ole sellaista yhtä näkyvää johtohahmoa kuin esimerkiksi al-Qaidan Osama bin Laden oli. Järjestöllä on erikseen poliittinen siipi ja aseellinen siipi. Hyökkäys Israeliin näyttää olevan aseellisen siiven varsin pienen piirin salassa suunnittelema, tosin Qatarissa asuvaa poliittisen siiven johtajaa Haniyaa on pidetty iskun aivoina.

Hamasin johtohahmoihin kuuluu myös lähestulkoon myyttisen maineen saavuttanut Mohammed Deif , josta ei ole tiedossa yhtään valokuvaa viime vuosikymmeniltä. Useita terrori-iskuja suunnitellut Deif johtaa Hamasin aseellista siipeä. Hän karkasi vankeudesta Israelissa 2000-luvun alussa, ja hänen liikkeistään sen jälkeen tiedetään vain vähän. Israel on yrittänyt Deifin surmaamista useasti siinä kuitenkaan onnistumatta.

Koska Hamasilla on useita johtohahmoja, on järjestön sisällä myös käyty köydenvetoa oikeasta lähestymistavasta taistelussa Israelia vastaan.

Ennen lokakuun hyökkäystä Hamas vaikutti olleen menossa maltillisempaan suuntaan ja pyrki myös neuvottelemaan Israelin kanssa. Oli tämä sitten aitoa kehitystä tai pelkkää Israelin hämäämistä, on selvää, että radikaalit ainekset ovat nyt niskan päällä.

– Lokakuun 7. päivän isku osoitti, että maltilliset äänet Hamasin sisällä on syrjäytetty ja radikaalimmat äänet ovat päässeet valtaan, sanoo Suomen Lähi-idän instituutin säätiön tutkija Antti Tarvainen .

Panttivangit pelinappuloina

Hamasin julkilausuttuna ideologisena tavoitteena on "koko Palestiinan vapauttaminen sionistiselta viholliselta". Järjestö ei ole tunnustanut Israelin oikeutta olla olemassa, toisin kuin Länsirannalla toimiva palestiinalaishallinto.

Palestiinalaiset vastarintaliikkeet ovat tottuneet historian aikana käyttämään panttivankeja tavoitteidensa saamiseksi läpi. Esimerkiksi siepattuja israelilaisia sotilaita on usein käytetty vankienvaihtoon Israelin hallussa olevien palestiinalaisten vankien vapauttamiseksi.

Hamas pyrkii vastarinnan johtajaksi

– Luulen, että aika moni palestiinalainen on kaikkea muuta kuin onnellinen siitä, mihin Hamasin teot ovat johtaneet.

Hamas keräsi aikoinaan suosiota tekemällä paljon ruohonjuuritason työtä esimerkiksi sosiaalihuollon parissa. Järjestö näyttäytyi monille palestiinalaisille jo tuolloin vastarinnan symbolina verrattuna palestiinalaishallintoon, jota pidettiin korruptoituneena ja joka teki yhteistyötä Israelin ja länsimaiden kanssa. Tämä johti Hamasin voittoon vuoden 2006 vaaleissa, minkä jälkeen järjestö on hallinnut Gazaa eikä palestiinalaisalueilla ole vaaleja pidetty.

Tunnelitalous vaurastutti Hamasia

Mistä Hamas sitten saa aseistuksensa, kun Gazan kaista on ollut pitkään Israelin saartama? Yksityiskohtia on mahdotonta tietää ulkopuolelta käsin, mutta aseilla on kaksi pääasiallista alkuperää. Niitä tuodaan Gazaan tunneleita pitkin ja myös valmistetaan Gazan maanalaisissa asetehtaissa.