Ensimmäiset evakuoinnit Gazasta Egyptiin ovat käynnissä – kuuden Suomen kansalaisen nimi listalla

Ensimmäisessä vaiheessa Egyptin puolelle on kuljetettu haavoittuneita. Rajalla ylitysvuoroaan on odottanut joukko kaksoiskansalaisia ja ulkomaalaisia. Gazan rajaviranomaisten julkaiseman listan mukaan myös kuudelle Suomen kansalaiselle on annettu lupa poistua Gazasta rajanylityspaikan kautta.