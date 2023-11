Ulkoministeriön tiedossa 12 Gazassa olevaa suomalaista, merkittävä osa lapsia

– Olemme erityisen huolestuneita siitä, että kuten Gazassa ylipäätään, myös näiden suomalaisten joukossa merkittävä osa on pieniä lapsia. Se asettaa meille vielä vakavammat velvoitteet pyrkiä saamaan heidät sieltä pois, Tanner sanoi STT:lle kello viiden jälkeen iltapäivällä.

Israelin pommittamasta Gazasta on tänään tehty ensimmäiset evakuoinnit Egyptiin sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin 7. lokakuuta. Tannerin haastattelun aikaan tiedossa ei ollut, että suomalaisia olisi päässyt poistumaan Gazasta.

Ihmisten mahdollisuuksiin poistua Gazasta vaikuttaa myös se, missä päin aluetta he ovat, Tanner sanoo.

Gazassa oleviin suomalaisiin on pystytty katkonaisista tietoliikenneyhteyksistä huolimatta pitämään jonkin verran yhteyttä.

– Meillä on ollut keskusteluyhteys suomalaisten kanssa varsinkin meidän Ramallahin edustustostamme Länsirannalta, Tanner kertoo.

Ulkoministeriö välittää suomalaisten tiedot viranomaisille

Hamasin hallitseman Gazan rajaviranomaiset ovat julkaisseet tänään listan, jolla on satojen evakuoitavien nimet. Listan mukaan myös kuudelle Suomen kansalaiselle olisi annettu lupa poistua Gazasta rajanylityspaikan kautta.

Tannerin mukaan kyseessä on vuotanut lista, joka ei välttämättä ole enää ajantasainen. Listan sisältöä Tanner ei kommentoi.

– Se on totta, että suomalaiset ovat olleet ensimmäisten joukossa, joille pääsy pois Gazasta on periaatteessa mahdollistettu. Siinä on sitten käytännön haasteita, miten heidät saadaan oikeaan paikkaan ja niin edelleen.