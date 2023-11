Gazan terveysministeriö: Ainakin 20 sai surmansa tykistötulessa kouluun – MTV seuraa Israelin ja Hamasin sotaa

Israel on aloittanut maahyökkäyksen Gazaan: Tavoitteena vaikuttaa olevan Pohjois-Gazan piiritys

Israelissa kuolonuhreja yli 1400 (Israelin viranomaiset 15.10.), Gazassa yli 9000 (Hamasin hallitsema Gazan terveysministeriö 2.11.)

Kuusi Suomen kansalaista pääsi keskiviikkona Gazasta Egyptin puolelle. Ainakin kuusi suomalaista on edelleen Gazassa

Israel on myöntänyt tehneensä iskun palestiinalaisten pakolaisleirille Gazaan

Konflikti puhkesi lauantaina 7. lokakuuta, kun Hamas ampui Israeliin tuhansia raketteja; Israel vastasi ilmaiskuilla Gazaan