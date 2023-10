Valkoinen talo: Yhdysvallat ei "tällä hetkellä" kannata tulitaukoa – MTV seuraa Israelin ja Hamasin sotaa

Conricus ei kertonut, missä vapautettua panttivankia tarkalleen pidettiin. Hamas kaappasi 7. lokakuuta yli 220 panttivankia. Megidish on ensimmäinen, jonka Israelin armeija on onnistunut vapauttamaan. Lisäksi Hamas on itse vapauttanut neljä muuta panttivankia.