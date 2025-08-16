Yhdysvaltain hävittäjät saattoivat Putinin Alaskasta – venäläiset kuvasivat

Trump ja Putin poistuivat Alaskasta ilman sopimusta tulitauosta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin neuvottelivat Alaskan Anchoragessa perjantaina.

Presidenttien neuvottelut sotilastukikohdassa kestivät noin kolme tuntia. Trump ja Putin poistuivat Alaskasta ilman, että he olisivat päässeet sopimukseen Ukrainan tulitauosta.

Kreml julkaisi videon, jossa näkyy miten Yhdysvaltain ilmavoimien F-22-hävittäjät saattavat Putinin konetta tämän lähtiessä Alaskasta. Videon voit katsoa jutun alusta.

Trump ja Putin eivät tapaamisen jälkeen kertoneet tarkemmin, mistä neuvotteluissa keskusteltiin tai sovittiin.

Tapaamiseen osallistuivat presidenttien ja tulkkien lisäksi molempien maiden ulkoministerit sekä Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff ja Putinin avustaja Juri Ushakov.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vahvistanut tapaavansa Trumpin Washingtonissa Yhdysvalloissa maanantaina.

