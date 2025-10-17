Venäjä kertoo luovuttavansa pian yksityiskohtia presidentti Donald Trumpin ja Vladimir Putinin välisestä puhelinkeskustelusta.

Kremlin mukaan Putin kertoi puhelinkeskustelussa Trumpille, että Venäjä on avoin ratkaisun saamiseksi Ukrainassa. Putinin kerrotaan tehneen selväksi Venäjän suhtautumisen mahdolliseen Tomahawk-ohjusten toimittamiseen Ukrainalle. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

0:57 Tomahawkit esillä Trumpin ja Putinin puhelussa – "Haittaisiko, jos antaisin pari tuhatta"

Venäjän mukaan Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerien täytyy käydä läpi lukuisia asioita ennen presidenttien välistä tapaamista Unkarissa. Kremlistä kerrotaan, että presidenttien tapaaminen voisi tapahtua kahden viikon sisällä tai hieman myöhemmin.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán kertoo keskustelleensa Putinin kanssa muun muassa tapaamisesta Trumpin kanssa. Hän kertoo, että kokouksen valmistelut kulkevat täyttä höyryä eteenpäin.

Kremlin mukaan toistaiseksi ei ole tietoa, mitä reittiä Putin tulee saapumaan paikalle. Euroopan unionin mukaan Putin ei ole matkustuskiellossa EU:hun, vaikka hänen varansa ovat jäädytetty. Komission tiedottaja sanoi, että kaikki tapaamiset oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saamiseksi Ukrainaan ovat tervetulleita.

9:51 Zelenskyi jälleen Valkoisessa talossa – luvassa diilejä vai draamaa?