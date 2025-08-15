Kutsumattomia vieraita ilmestyi sotilastukikohtaan ennen Trumpin ja Putinin tapaamista

Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaamista edeltävänä päivänä kamerat tallensivat kutsumattomia vieraita Alaskassa.

Tapaamispaikan läheisyydessä, Joint Base Elmendorf–Richardsonin sotilastukikohdan ulkopuolella tallusteli nimittäin hirvi ja karhu, jotka aiheuttivat hilpeyttä toimittajien keskuudessa. Katso video eläinten ja toimittajien kohtaamisesta artikkelin alussa olevalta videolta!

Eläimet tallentuivat median edustajien kameroille heidän odottaessaan tukikohdassa pidettävää Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamista.

Trump ja Putin valmistautuvat keskusteluihin Ukrainasta

Trump totesi torstaina uskovansa, että Putin on valmis lopettamaan sodan Ukrainassa.

Hänen mukaansa rauhan saavuttaminen edellyttäisi todennäköisesti ainakin toista tapaamista, johon osallistuisi myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Yhdysvaltain presidentti vähätteli odotuksia mahdollisesta tulitaukosopimuksesta huippukokouksen tuloksena ja spekuloi jatkoneuvotteluilla, joihin voisi osallistua useampia johtajia.

