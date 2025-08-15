Trumpin ja Putinin tapaaminen käynnistyi oudolla episodilla – katso video

0:30imgHämmentävä tilanne Trumpin ja Putinin tapaamisessa – "Suostutko aselepoon?"
Julkaistu 15.08.2025 23:20
Toimittajan kuva

Jari Heikkilä

jari.heikkila@mtv.fi

Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin väliset neuvottelut Alaskassa ovat alkaneet.

Erään toimittajan lukuisat kysymykset tilaisuuden alussa presidentti Putinille synnyttivät sekavan huutokonsertin, johon niin Trump kuin Putinkaan eivät juuri reagoineet. Putinilta tivattiin, että suostuuko hän aselepoon. Putin vaikutti lähinnä Virnuilevan sekavalle tilanteelle.

Median edustajat työnnettiin nopeasti pois neuvottelutilasta.

Kyseessä on ensimmäinen Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaaminen sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuussa 2022. Edellinen presidenttien tapaaminen oli vuonna 2021, jolloin Joe Biden tapasi Putinin Sveitsissä.

Trumpin ja Putinin tapaaminenUkrainan sotaAlaskaUlkomaat

