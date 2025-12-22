Ukrainan rauhasta neuvoteltiin taas viikonloppuna Floridassa.

Ukrainan rauhasta on neuvoteltu taas kuluneen viikonlopun aikana Miamissa. Sekä Yhdysvallat että Ukraina kuvailivat neuvotteluja rakentaviksi. Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen, sekä EK:n johtaja Petri Vuorio analysoivat Huomenta Suomessa kuluneita keskusteluja.

Vanhasen mukaan viikonlopun neuvotteluista tiedetään käytännössä se, että prosessi jatkuu. Hän sanoo, että neuvotteluissa on pyritty sovittelemaan eurooppalaisten ja Ukrainan yhdessä laatimaa suunnitelmaa venäläisten kanssa.

– Vaikka paljon puhutaan siitä, että asiat menevät hyvässä hengessä eteenpäin, niin edelleen on hyvin keskeisiä kysymyksiä liittyen alueluovutuksiin, Ukrainan turvatakuisiin ja niin edelleen.

Vanhasen mukaan neuvotteluissa mukana maiden intressit ovat selvät. Yhdysvallat haluaa nopeaa ratkaisua, Ukraina taistelee selviytymisestään ja Venäjä neuvottelee ratkaisusta, jonka se on jo kauan sitten päättänyt.

– Eli alueluovutuksia, ei Natoa, ei riittävän uskottavia turvatakuita. Kyllä tässä edelleen näiden kolmen yhtälön välillä koitetaan löytää jotain järkevää, ja kyllä se aika haastavalta näyttää edelleen.

Vanhasen mukaan Venäjä haluaa neuvotella lähinnä Yhdysvaltojen kanssa.

– En tiedä kuinka aidosti Venäjä näkee eurooppalaiset neuvotteluosapuolena, jonka se haluaa mukaan tähän pöytään.

Yhdysvalloilla kolme taloudellista tavoitetta

Ukraina teki toukokuussa Donald Trumpin kanssa valtavan sopimuksen Ukrainan maaperän mineraalien hyödyntämisestä. Sopimuksen myötä Yhdysvaltojen taloudelliset intressit maassa ovat syvät pitkälle tulevaisuuteen.

Viime viikolla käytiin lisäneuvotteluita Ukrainan jälleenrakentamisesta. Neuvotteluissa oli paikalla muun muassa maailman suurimman varainhoitoyhtiön edustaja.

Vuorion mukaan Yhdysvalloilla on Ukrainassa kolme taloudellista ulottuvuutta, joita se valmistelee edelleen.

– Yksi on jälleenrakennus ja yli 500 miljardin euron urakka tulevaisuudessa, toinen on kriittiset mineraalit muun muassa puolustusteollisuudelle ja kolmas on puolustusteollisuus, eli Ukrainasta on tullut merkittävä asiakas Yhdysvaltain puolustusteollisuudelle, Vuorio sanoo.

Vuorio toteaa, että 20 kohtaisessa rauhansopimusluonnoksessa olisi erilliset liitteet turvatakuita ja jälleenrakentamista varten. Kyseessä on niin sanottu mineraalisopimus Yhdysvaltojen ja Ukrainan välillä.

– Sen yhteyteen on perustettu jälleenrakennusrahasto yhdessä Ukrainan kanssa, josta sitten aletaan ensi vuonna jo toteuttamaan jälleenrakennushankkeita.