Neuvotteluja on käyty Floridassa.

Yhdysvallat ja Ukraina kuvailevat Miamissa viikonloppuna käytyjä keskusteluja rakentaviksi.



Ukrainan edustajan mukaan kahdenvälisessä Yhdysvaltojen ja Ukrainan tapaamisessa keskityttiin kehittämään ja yhdenmukaistamaan kantoja koskien neljää keskeistä aihepiiriä. Näihin lukeutuivat 20-kohtainen rauhansuunnitelma sekä mahdolliset turvatakuut.



Yhdysvallat on käynyt Floridassa viime päivinä erillisiä keskusteluja niin Ukrainan, Venäjän kuin joidenkin Ukrainan eurooppalaisten liittolaistenkin kanssa. Keskusteluiden jälkeen ei ole kuitenkaan ilmoitettu erityisistä läpimurroista rauhanneuvotteluissa.