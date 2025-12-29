Trump tapasi Putinin lokakuussa punaisella matolla hävittäjien keskellä. Viikonloppuna Yhdysvalloissa vieraillut Zelenskyi joutui tyytymään Ukrainan virkamiehiin.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasi sunnuntai-iltana Suomen aikaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Miamissa, Floridassa.
Sosiaalisessa mediassa on kiinnitetty huomiota Zelenskyin saapumiseen, sillä häntä oli vastaanottamassa ainoastaan Ukrainan Yhdysvaltain-suurlähettiläs Olha Stefanishyna sekä muita ukrainalaisvirkamiehiä. Yhdysvaltojen edustajat loistivat poissaolollaan.
Muun muassa Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves kuvailee vastaanottoa, jossa yhdysvaltalaisia arvovieraita ei nähty, suorastaan töykeäksi.
– Tämä on jo suorastaan töykeää. Vakiintunut käytäntö on tavata ulkomaiset arvohenkilöt. Erityisesti, jos kyseessä on valtionpäämies. Valtionpäämiehen tapaamatta jättäminen rikkoo kaikkia Yhdysvaltain ulkoministeriön protokollakirjan sääntöjä, Ilves kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Yhdysvaltalaisedustajien poissaoloon kiinnitti huomiota myös yhdysvaltalaisen Daily Beast -verkkojulkaisun kolumnisti Julia Davis.
– Yksikään Yhdysvaltain virkamies ei ollut tervehtimässä Zelenskyiä hänen saapuessaan. Jälleen kerran Trump näytti todellisen luonteensa, Davis kirjoittaa X:ssä.
Esimerkiksi elokuussa, kun Trump tapasi Venäjän presidentin Vladimir Putinin Alaskassa, vastaanotto oli täysin erilainen.
Anchoragen Elmendorf–Richardsonin lentotukikohtaan laskeutunutta Putinia odotti punainen matto, jonka viereen oli asetettu F-22 Raptor -hävittäjiä. Trump vastaanotti Putinin sotilasrivistöiden keskellä.
Tämän jälkeen presidentit poistuivat lentokentältä samalla autolla.
2:11Alaskassa Trump vastaanotti Putinin punaisella matolla.
12:46Toivatko Trumpin ja Zelenskyin neuvottelut rauhaa yhtään lähemmäs?