Britannia keskeyttää osan tiedustelutietojensa jakamisesta Yhdysvaltojen kanssa. Syynä ovat Yhdysvaltojen tekemät veneiskut, kertoo CNN.
Britit eivät enää jaa tiedustelutietoja Yhdysvaltojen kanssa Karibialla liikennöivistä huumeiden salakuljetuksesta epäillyistä aluksista.
Syynä on se, että Iso-Britannia ei halua olla osallisena Yhdysvaltojen sotilaallisissa iskuissa, uutisoi CNN.
Iso-Britannia pitää iskuja laittomina, lähteet kertoivat CNN:lle. Lähteiden mukaan Yhdistynyt kuningaskunta, joka hallitsee useita Karibian alueita, on vuosien ajan auttanut Yhdysvaltoja paikantamaan huumeidenkuljetuksesta epäiltyjä aluksia, jotta Yhdysvaltojen rannikkovartiosto voisi pysäyttää ne.
Nyt tämä yhteistyö on osittain lopetettu.
Rikkovat kansainvälistä oikeutta
Yhdysvallat on tappanut yhteensä yli 70 ihmistä veneiskuissa, joita se perustelee huumesalakuljetuksen vastaisina toimina.
Brittiläiset viranomaiset uskovat, että Yhdysvaltain iskut rikkovat kansainvälistä oikeutta, lähteet kertoivat CNN:lle. Tiedustelutietojen toimittaminen keskeytettiin CNN:n mukaan jo yli kuukausi sitten.
Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjohtaja Volker Türk sanoi viime kuussa, että iskut rikkovat kansainvälistä oikeutta ja ovat "laittomia teloituksia".
Ison-Britannian suurlähetystö Washingtonissa ja Valkoinen talo eivät vastanneet CNN:n kommenttipyyntöihin.
Pentagonin virkamies vastasi CNN:lle, että ministeriö "ei puhu tiedusteluasioista".