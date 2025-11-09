



Sheriffi on taas ratsastanut takapihalle – Latinalainen Amerikka palaa näkyvästi USA:n ulkopolitiikkaan Trump määräsi maailman suurimman lentotukialuksen Gerald Fordin siirtymään Karibianmerelle osaksi suurta maan laivaston läsnäoloa. Kuvassa lentotukialus Palma de Mallorcan edustalla lokakuun alussa. Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission. Julkaistu 33 minuuttia sitten Janne Hopsu janne.hopsu@mtv.fi Latinalainen Amerikka on palaamassa näkyvästi Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan. Kyse ei ole vain diktaattorin johtaman Venezuelan kohtalosta ja huumeveneiksi väitettyjen alusten tuhoamisesta miehistöineen, vaan myös kaivannaisista, kirjoittaa ulkomaantoimittaja Janne Hopsu. Yhdysvaltain Kiina-mantran rinnalle on ilmestynyt vanha tuttu sanapari: Latinalainen Amerikka. Siinä yhdistyvät geopolitiikka, kaivannaiset ja suurvallan perinteet. Yhdysvallat haluaa hajauttaa tämänhetkistä korkeateknologiaan vaadittavien harvinaisten maametallien kriittistä riippuvuuttaan Kiinasta. Tämä ei onnistu käden käänteessä, mutta apua löytyy kotikulmilta, Rio Grandesta etelään, alentavalta kuvaukseltaan Yhdysvaltain takapihalta. Kaivannaiset, kaivannaiset, kaivannaiset Esimerkiksi Boliviassa on maailman suurimmat litium-varat (naapuri Chilessä maailman toiseksi suurimmat). Siellä juuri kaatui kaksi vuosikymmentä kestänyt – lyhyttä katkoa lukuun ottamatta – vasemmistolainen valta. Yhdysvaltalaisia firmoja varannot kutkuttavat. Paljon riippuu siitä, miten investointeja haluava keskustalainen presidentti Rodrigo Paz hoitaa nykyiset litium-sopimukset Kiinan ja Venäjän kanssa. Argentiinan anarkokapitalistipresidentti Javier Milei on pampan ideologinen . Se passaa alkuperäiselle Trumpille, joka oli tukemassa Mileitä vaalivoittoon 20 miljardin dollarin valuutanvaihtosopimuksella.





Donald Trump

Aatteen lisäksi Argentiinastakin löytyy mitä teollisuudelle maasta myllätä. Ei aina kaikkia kriittisiä metalleja, mutta arvokasta ja monikäyttöistä kuitenkin: muun muassa litiumia, kultaa, uraania.

Venezuela on öljyä ja maametalleja

Venezuelan diktaattori-presidenttiä Nicolás Maduroa ei moni Amerikoissa kaipaa.

Yhdysvallat on tuhonnut Karibialla useita Venezuelasta lähteneitä "narkoterroristien" veneitä, joiden se väittää kuljettavan huumeita. Trump syyttää omintakeista sosialismia julistava Maduroa huumesalakuljetusverkon napahämähäkiksi.

Tämä ei kuitenkaan asiantuntijoiden mukaan pidä paikkaansa. Trump ei ole esittänyt todisteita väitteilleen, ja iskujen laillisuusselitykset muistuttavat seulaa.

Mutta Yhdysvallat tekee mitä huvittaa, Karibialla toteutuu keskustelutiedustelupalvelu CIA:n tukemaa tykkivenediplomatiaa ilman diplomatiaa.

Fentanyylin ja kokaiinin suurimmat tuottajat ja viejät alueella Yhdysvaltoihin ovat Kolumbia Meksiko. Syy siihen, miksi Yhdysvaltain laivastolla on Karibianmerellä suurin kokoontumisajo sitten Kuuban kriisin, on toisaalla. Trump haluaa Madurosta eroon.

Venezuelassa on paljon kilpailtuja luonnonvaroja, kuten titaania, kultaa, uraania, koltaania, bauksiittia. Siellä on myös maailman suurimmat todennetut öljyvarat. Drill baby drill -henkisen Valkoisen talon mannaa.

Trump jatkaa perinteitä

Yhdysvaltain ja Latinalaisen Amerikan suhde ei ole koskaan ollut tasaveroinen. Tasaveroisuus ei kuulu klaanipomo Trumpin ajattelumaailmaan – peruskunnioituksesta puhumattakaan.

Mutta ei hän ole ensimmäinen keppiä heiluttamassa. Trump noudattaa hyvin pedattua pullisteluopaskirjaa, lähtien presidentti James Monroesta (1817-1825). Monroe-oppi torjui eurooppalaiset Amerikoista, sittemmin yhdysvaltalaiset perustelivat sillä itselleen Amerikat Yhdysvalloille -ajattelun.

Panaman kanavan junaillut Teddy Roosevelt (1901-1909) puolestaan kehitti ideaa normalisoimalla "oikeutuksen" sotilaalliseen väliintuloon, silloin kun siihen Washingtonin mielestä oli tarve.

Trumpin toimista puhutaan Donroen oppina. Hän ei ole sen aivot. Yksi politiikan taustahahmoista on kuubalaistaustainen ulkoministeri Marco Rubio.

Joko puolellamme, tai ikävämmin vastaan

Trump tukee ideologisesti oikeamielisiä, kuten Mileitä, tai kotimaassaan hyvin suosittua El Salvadorin presidenttiä Nayib Bukelea.

Kryptovaluutoista innostunut Bukele on täyttänyt vankilat MS-13 ja Barrio 18 -rikollisjärjestöjen jäsenillä ihmisoikeuksista välittämättä. Viime vuonna hänet valittiin uudelleen presidentiksi, kun korkein oikeus käytti luovaa tulkintaa, ja sallien Bukelen pyrkiä loputtomasti uudelleen virkaansa. Demokratiaa voi vaatia valikoiden.

Vihollisia hän horjuttaa, Venezuelassa myös haluaa kaataa.

Kolumbia on vuosikymmeniä ollut tärkein Yhdysvaltain liittolainen huumetuotannon ja salakuljetuksen torjunnassa. Se jopa taisteli Yhdysvaltain rinnalla Korean sodassa.

Kun maan historian ensimmäinen vasemmistolainen presidentti Gustavo Petro erehtyi syyttämään Yhdysvaltojen Venezuela-iskuja laittomuudesta, Trumpin herkkä sielu räjähti. Hän syytti Petroa "laittomaksi huumekauppiaaksi", asetti tälle perheineen pakotteita, ja sanoi korottavansa tariffeja Kolumbialle. Silläkin muuten on maaperässään arvokkaita raaka-aineita.

Sotilasisku Meksikoon?

Meksikossa tapahtuu pinnan alla. CIA jo operoi Meksikossa. Yhdysvaltalaismedian mukaan Trump suunnittelisi CIA:n alaisena toimivien erikoisjoukkojen lähettämistä maaoperaatioon Meksikoon huumekartelleja vastaan.

Vasemmistopresidentti Luis Inácio Lula da Silvan Brasilialle Trump on asettanut 50 prosentin tullit. Trumpia kiukuttaa, kun Brasilian entinen presidentti, äärioikeistolainen Jair Bolsonaro – tropiikin Trumpiksikin kutsuttu – hävisi presidentinvaalit, yritti vallankaappausta, ja sai tästä hyvänteosta pitkän vankilatuomion.

Trumpin tariffit osuvat kaikkialle, jopa asumattomille saarille. Latinalaisessa Amerikassa niistä lehahtaa oma Washington-johtoinen etupiiriprotektionismi.

Mutta, Kiina kiusaa Trumpia tämän pallonpuoliskolla. Kiinalla on espanjan- ja portugalinkielisessä Amerikassa vahvat taloudelliset siteet, ja infrastruktuurihankkeita ja -omistuksia. Häärääpä siellä vielä Huaweikin.

Jos puheet Grönlannista ja Kanadasta 51. osavaltiona ovat kadonneet (hetkeksi) Trump-megafonin taustakohinaraidalle, sille on syynsä. Mutta kyllä nekin Donroen etupiirioppiin mahtuvat.