Yhdysvallat kertoo iskeneensä jälleen alukseen kansainvälisissä vesillä lähellä Venezuelan rannikkoa.

Yhdysvaltojen sotaministeri Pete Hegseth kertoo X-palvelussa määränneensä presidentti Donald Trumpin käskystä "tappavan ja kineettisen" iskun alukseen, joka hänen mukaansa liittyi huumeiden salakuljetukseen.

Hegsethin mukaan neljä ihmistä on kuollut iskussa.

– Tiedustelumme vahvisti, että tämä alus harjoitti epäilemättä huumekauppaa, ja aluksella olleet ihmiset olivat huumeterroristeja ja he toimivat tunnetulla huumekaupan kulkureitillä, Hegseth kirjoittaa.

Trumpin hallinto on tehnyt useita iskuja viime viikkoina aluksiin, jotka sen mukaan ovat olleet huumekuljetuksia.

Hallintoa on kuitenkin kritisoitu siitä, ettei se ole toimittanut todisteita siitä, miten iskujen kohteet varmistetaan rikollisiksi ennen iskua.

Lainoppineet ovat myös huomauttaneet, että vaikka aluksen miehistö olisikin syyllistynyt rikoksiin, heidät pitäisi todeta syyllisiksi oikeudenkäynnissä. Trumpin hallinnon toiminta saattaa siis rikkoa kansainvälisiä sopimuksia.