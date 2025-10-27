Juuri nyt Avaa

Yhdysvallat kertoi viime viikolla asettavansa pakotteita Lukoilille ja toiselle venäläiselle öljyjätille Rosneftille. Aiemmin myös Britannia kertoi asettavansa uusia Venäjä-pakotteita, jotka kohdistuvat samoihin yrityksiin.

Tiedotteessa ei yksiselitteisesti kerrota sitä, onko Lukoilin tavoitteena myydä kaikki ulkomaiset omistuksensa vai pelkästään osa niistä.

Nyt tuli käänne: Lukoil saattaa myydä Teboilin

Yhtiö sanoo verkkosivuillaan tekevänsä kaikkensa varmistaakseen, että toimitukset sujuvat mahdollisimman häiriöttömästi. Jos viivästyksiä ilmenee, niiden tarkkaa kestoa ei pystytä tässä vaiheessa arvioimaan.