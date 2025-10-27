Venäläinen öljy-yhtiö Lukoil ilmoittaa aikovansa myydä kansainvälisiä omistuksiaan.
Syynä tähän kerrotaan olevan yhtiötä vastaan asetetut pakotteet.
Lukoil kertoo asiasta myös julkaisemassaan tiedotteessa. Yhtiön mukaan mahdollisten ostajien tarjousten käsittely on jo aloitettu.
Menettely tehdään yhtiön mukaan Yhdysvaltain asettaman siirtymäajan puitteissa. Yhdysvaltain pakotepäätöksessä määrätty kuukauden siirtymäaika päättyy 21. marraskuuta. Lukoil kertoo voivansa hakea jatkoaikaa ulkomaisten liiketoimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi.
Kaikki vai vain osa?
Lukoil omistaa Teboilin. STT uutisoi viime viikolla, että Neste on keskeyttänyt polttoainetoimitukset Teboilille.
Tiedotteessa ei yksiselitteisesti kerrota sitä, onko Lukoilin tavoitteena myydä kaikki ulkomaiset omistuksensa vai pelkästään osa niistä.
Yhdysvallat kertoi viime viikolla asettavansa pakotteita Lukoilille ja toiselle venäläiselle öljyjätille Rosneftille. Aiemmin myös Britannia kertoi asettavansa uusia Venäjä-pakotteita, jotka kohdistuvat samoihin yrityksiin.
Teboil kertoi viikonloppuna asiakkailleen suunnatussa tiedotteessa, että tilausten toimituksissa saattaa esiintyä viiveitä, joiden syynä on nykytilanne.