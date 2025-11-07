Teboil-kauppiaiden epävarmaan tilanteeseen ei vieläkään tullut selvyyttä.

Gunvorin ostotarjouksen peruuntuminen tuli yllätyksenä, sanoi Teboil-kauppiaiden yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Raitinpää STT:lle.

Hän sanoi, ettei uuden käänteen vaikutuksista Teboilille ja Teboil-kauppiaille ole vielä mitään tietoa, mutta että tilanne vaikuttaa huonolta.

STT ei aamulla tavoittanut Teboilin edustajaa kommentoimaan ostotarjouksen peruuntumista.

Venäläistaustainen Gunvor on kertonut viestipalvelu X:ssä, että se vetää pois ostotarjouksensa venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin kansainvälisistä omistuksista. Lukoil omistaa muun muassa Teboilin.