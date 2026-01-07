Öljytankkeri seilaa Atlantilla.
Venäjä on lähettänyt sukellusveneen ja muita merialuksia saattamaan öljytankkeria, jota Yhdysvallat on jahdannut.
Asiasta kertoo amerikkalaisviranomainen yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalille.
Kyseinen öljytankkeri on pyrkinyt välttelemään Yhdysvaltojen saartoa lähellä Venezuelaa yli kahden viikon ajan.
Wall Street Journalin mukaan Marinera-tankkeri, joka aiemmin tunnettiin nimellä Bella 1, on tyhjä, eikä päässyt Venezuelan satamaan.
Yhdysvaltojen rajavartiosto on yrittänyt ottaa tankkerin kiinni osana operaatiota, jossa se pyrkii vaikeuttamaan laittoman öljyn kuljettamista ympäri maailmaa.
Tankkerin miehistö esti joulukuussa yhdysvaltalaisviranomaisilta pääsyn alukselle.
Venäjä on pyytänyt Yhdysvalloilta, että se jättäisi tankkerin rauhaan, kolme lähdettä kertovat WSJ:lle.
Venäjä on poikkeuksellisesti rekisteröinyt Marinera-tankkerin omiin nimiinsä. Kun Yhdysvallat aloitti laivan seuraamisen, seilasi öljytankkeri Yhdysvaltojen mukaan väärän lipun alla.
WSJ:n mukaan tankkerin miehistö on hätäisesti maalannut Venäjän lipun tankkerin kylkeen.
Bella 1 -tankkerina aiemmin tunnettu Marinera on pakotteiden alainen alus, koska Yhdysvaltojen mukaan se kuljettu aiemmin laitonta iranilaista öljyä terroristijärjestön puolesta.
Tankkerin oli keskiviikkoaamuna Atlantin keskivaiheilla, jotakuinkin puolivälissä Kanadaa ja Ranskaa.