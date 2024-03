WP: USA varautuu saaristosotaan – uusia yksiköitä koulutetaan ilmiselvän vastustajan varalta

Yksiköt on selkeästi suunniteltu taistelemaan Kiinan voimistuvaa sotilasmahtia vastaan. Ilmeisin skenaario on, että Kiina yrittää valloittaa Taiwanin saaren, jonka se katsoo kuuluvan itselleen.

Pelko ei ole tuulesta temmattu, sillä Kiinan presidentti Xi Jinping on pitänyt puheen , jossa hän haastoi maan armeijaa nopeuttamaan modernisointiaan siten, että sillä olisi kyky vallata saarivaltio vuoden 2035 sijaan jo vuonna 2027.

Yhdysvaltain kouluttamien ketterien ja verrattain kevyesti varustettujen yksiköiden päätehtävä on kerätä tietoa ja jakaa se nopeasti eteenpäin.

Tiedustelu paikan päällä on tärkeää, koska WP:n mukaan Pentagon olettaa, että Kiina kykenee sokaisemaan tai tuhoamaan maan satelliitit.

Jos tilaisuus osuu kohdalle, on uusilla yksiköillä aseistuksensa puolesta myös mahdollisuus upottaa laivoja keskipitkän matkan ohjuksilla.

USA uusvanhan haasteen edessä

Saaristosota olisi Yhdysvaltain armeijalle merkittävä muutos, sillä se on viimeiset 20 vuotta taistellut pääosin Lähi-idässä, jossa sodankäynti on ollut pitkälti maasotaa hyvin erityyppistä vastustajaa vastaan.

Pienten yksiköiden käytössä on jo havaittu haasteita. Jotta ne eivät menettäisi liikkuvuuttaan, täytyy varustetason olla suhteellisen kevyt. Toisaalta laivojen upottaminen vaatii varsin painavia ohjuksia.

Tyyni valtameri on valtava toiminta-alue, joka tekee logistiikasta ja huollosta lähtökohtaisesti vaikeaa. Pieni joukko-osasto on verrattain yksinkertaista toimittaa kaukaiselle saarelle, mutta sen toimintakykyisenä pitäminen vaatii pitkäjänteisyyttä.

Kiinalla kotikenttäetu

Yhdysvaltain armeija on kokonaisuudessaan valtava, mutta Kiinalla on Tyynellä valtamerellä kotikenttäetu. Siinä missä yhdysvaltalaisjoukot ovat levällään ympäri maailmaa, operoi Kiinan armeija keskitetymmin.

Kiina on tuntuvasti panostanut armeijaansa viime vuosina. Se on lisännyt arsenaaliinsa kuluvalla vuosikymmenellä muun muassa 400 hävittäjää ja 20 suurta sotalaivaa, yhdysvaltalaisamiraali arvioi. Samalla Kiina on tuplannut risteilyohjustensa ja ballististen ohjustensa määrän.