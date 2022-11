Voivatko Kiinan ja Taiwanin tulehtuneet välit eskaloitua sodaksi? Asiantuntija: Ravisuttelisi maailmanrauhaa

Varsinkin parin viime vuoden aikana Kiinan ja Taiwanin väleihin on kiinnitetty myös täällä pohjolassa enenevissä määrin huomiota.

Katso yllä olevalta videolta, miten räjähdysherkkä Taiwanin ja Kiinan tilanne on tällä hetkellä. Entä, voidaanko Taiwanin ja Kiinan välille saada koskaan rauhaa aikaiseksi? Katso tutkimusprofessorin vastaus!

Taiwan on jo pitkään pelännyt Kiinan hyökkäävän saarelle. Loppukesällä Kiinan järjestämät massiiviset sotaharjoitukset nostivat pelon uudelle tasolle – ei vain Taiwanissa vaan muuallakin maailmassa.

Pelkoa on lietsonut myös Yhdysvaltojen varoitukset siitä, että Kiina valtaa Taiwanin sotilaallisesti vuoteen 2025 mennessä.

Miksi suurvalta ei vain valtaa Taiwania?

Mutta miksi suurvalta odottaisi niin pitkään? Ehkä siksi, että kiirettä ei vielä ole. Kiina voi esimerkiksi kaikessa rauhassa tarkastella, miten sota Euroopassa etenee ja millainen isku se on maailman markkinoille.

Odottelua puoltaa sekin, että Kiinan nykyhallinnolla on Mattlinin mukaan eräänlainen ”viimeinen perälauta”, joka häämöttää vasta vuonna 2049.

Tuolloin Kiinan kansantasavalta täyttää pyöreät sata vuotta. Merkkipaaluun mennessä Kiina pyrkii pääsemään tavoitteisiinsa. Kommunistiselle puolueelle yksi tärkeimmistä tavoitteista on se, että Taiwanin saari on osa Kiinan kansantasavaltaa.

Maantiede on puolustajan puolella

Vaikka Taiwan näyttäisi olevan hyvin lähellä Manner-Kiinaa, Taiwanin ja Kiinan välissä on noin 150 kilometriä myrskyävää merta.

Lisäksi tiheään asuttu Taiwanin saari on puolustajalle – eli tässä tapauksessa Taiwanille itselleen – edullinen.

– Saarelle on vaikea tuoda joukkoja, se on hyvin tiheään asutettua, saari on suurilta osin jyrkkää vuoristoa ja viidakkomaista metsäaluetta.