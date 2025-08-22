Putin kehuu Trumpia: "Vihdoin valoa tunnelin päässä"

AOP Putin ja Trump Alaskassa
Putin ja Trump kohtasivat historiallisessa tapaamisessa Alaskassa 15. elokuuta. Toisin kuin monet muut länsijohtajat viime aikoina, Trump ojensi Putinille kätensä./All Over Press
Julkaistu 22.08.2025 22:25(Päivitetty 22.08.2025 22:32)
Putin sanoi perjantaina, että Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteissa on "valoa tunnelin päässä".

Venäjän presidentti Vladimir Putin vastasi kysymyksiin vierailullaan ydintutkimuskeskuksessa perjantaina, kertoo uutistoimisto Reuters.

Hän sanoi olevansa varma, että presidentti Donald Trumpin johtajuusominaisuudet auttaisivat palauttamaan maiden väliset suhteet viimeaikaisesta matalasta tasosta.

– Presidentti Trumpin tultua valtaan uskon, että valoa tunnelin päässä on vihdoin näkyvissä. Ja nyt meillä oli erittäin hyvä, merkityksellinen ja avoin tapaaminen Alaskassa, Putin sanoi viitaten viime viikon huippukokoukseen.

– Seuraavat askeleet riippuvat nyt Yhdysvaltojen johdosta, mutta olen varma, että nykyisen presidentin johtajuusominaisuudet ovat hyvä takuu suhteiden palautumiselle.

Lue myös: Stubb HS:lle: Kyse on nyt siitä, milloin Trump menettää kärsivällisyyttänsä Putiniin

Keskusteluja yhteistyötä Alaskassa ja arktisella alueella

Reutersin mukaan Putin myös kertoi Venäjän keskustelleen Yhdysvaltojen kanssa yhteishankkeista arktisella alueella ja Alaskassa. Putin ei antanut yksityiskohtia.

Sekä Venäjä että Yhdysvallat ovat ilmoittaneet näkevänsä valtavia taloudellisia mahdollisuuksia, jos ne pystyvät normalisoimaan suhteensa niiden romahdettua Ukrainan sodan vuoksi.

