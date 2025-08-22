FBI ratsasi Trumpin vastustajaksi kääntyneen ex-neuvonantaja John Boltonin kodin

Trumpin entinen neuvonantaja John Bolton on joutunut aiemmin presidentin mustalle listalle kritisoituaan tätä julkisesti.
Julkaistu 22.08.2025 16:20(Päivitetty 55 minuuttia sitten)
Hanna Vaittinen

hanna.vaittinen@mtv.fi

Mediatietojen mukaan FBI:n agentit ovat tehneet kansallisen turvallisuuden nimissä ratsian Trumpin entisen neuvonantajan kotiin.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisin (FBI) agentit tutkivat perjantaina Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entisen neuvonantajan John Boltonin kodin osana kansallista turvallisuutta koskevaa tutkintaa, kertoi asiasta perillä oleva lähde uutistoimisto Reutersille.

FBI:n agentit aloittivat aamulla talonsa tutkinnan Washingtonin esikaupunkialueella Bethesdassa, Marylandissa.

Tutkinnan oli määrännyt FBI:n johtaja Kash Patel, kertoi New York Post, joka ensimmäisenä raportoi ratsiasta.

– Kukaan ei ole lain yläpuolella... FBI:n agentit ovat tehtävällä, Patel kirjoitti X-viestissä aamulla.

Myös Valkoisen talon tiedottaja jakoi X-viestin, jossa ei mainittu Boltonia nimeltä. Myöhemmin FBI:n tiedottaja vahvisti medialle, että "oikeus on antanut valtuutuksen toimiin" Boltonin kodin alueella.

CNN:n tavoittama Bolton sanoi, ettei ollut tietoinen FBI:n toiminnasta ja että hän perehtyy asiaan.

Kääntyi Trumpia vastaan

Bolton toimi Yhdysvaltain suurlähettiläänä YK:ssa ja Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvonantajana Trumpin ensimmäisen presidenttikauden aikana.

Sen jälkeen hänestä on kuitenkin tullut presidentin kovaääninen kriitikko, joka on kutsunut tätä kelvottomaksi tehtäväänsä.

Trump on toistuvasti käyttänyt presidentin valtaa poliittisia vihollisiaan vastaan, kirjoittaa Reuters. "Poliittinen kosto" oli myös yksi hänen vaalilupauksistaan.

Presidentti on aiemmin poistanut Boltonilta salaisen palvelun turvajärjestelyt, jotka oli määrätty sen jälkeen, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö oli ilmoittanut Iranin uhkailleen hänen henkeään. 

