Joe Biden ja Xi Jinping hakevat vakautta suurvaltojen jäisiin suhteisiin – USA haluaa avata "kuuman linjan" Kiinan asevoimiin

– (Tilanne) on siinä mielessä vaikea, että aika laajalla rintamalla on nyt ollut erimielisyyttä monistakin asioista ja huolia puolin ja toisin, , STT:lle tilannetta kuvailee Ulkopoliittisen instituutin (Upi) tutkimusprofessori Mikael Mattlin .

– Yhdysvalloissa huolia on oman johtoaseman rapautumisesta ja Kiinan puolelta taas siitä, että Yhdysvallat pyrkisi patoamaan Kiinan nousua ja vaikuttamaan niihin pyrkimyksiin, mitkä Kiinalla on tavoitteena niin taloudessa kuin laajemminkin.

Asevoimien kuuma linja haussa

– Kiinan ajattelu tällaisten asevoimien välillä olevien yhteyksien osalta poikkeaa yhdysvaltalaisesta ajattelusta, eli siellä on tavattu nähdä tämä kuuma linja eräänlaisena palkintona siitä, kun suhteiden tila on hyvä. Silloin kun he kokevat, että Yhdysvallat vesittää tai vetää mattoa suhteiden alta, nämä on pistetty yleensä jäähylle.