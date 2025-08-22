Vanhempiensa murhasta tuomitulta Erik Menendeziltä evättiin pääsy ehdonalaiseen

Menendez tuomittiin pitkän oikeustaistelun jälkeen vuonna 1996 yhdessä veljensä Lyle Menendezin kanssa vanhempiensa murhasta.

Kalifornian osavaltion ehdonalaislautakunta on hylännyt Erik Menendezin ehdonalaishakemuksen.

Asiasta kertovat muun muassa CNN ja The Guardian.

Menendez tuomittiin pitkän oikeustaistelun jälkeen vuonna 1996 yhdessä veljensä Lyle Menendezin kanssa vanhempiensa murhasta.

Päätös ei lupaa hyvää Lyle Mendezille, jonka tapausta käsitellään perjantaina.

Lautakunta päätti kymmenentuntisen kuulemisen jälkeen, että Erik Menendez aiheuttaa edelleen "kohtuuttoman riskin yleiselle turvallisuudelle", jos hänet vapautettaisiin.

Syynä hylkäämiselle oli ennen kaikkea Menendeziltä vankilan sääntöjen rikkomukset, kuten kiellettyjen matkapuhelimien hallussapito, ehdonalaislautakunnan jäsen Robert Barton kertoi Guardianin mukaan.

Menendez voi tulla jälleen ehdonalaiskelpoiseksi kolmen vuoden päästä.

Kieltävästä päätöksestä huolimatta Kalifornian kuvernöörillä Gavin Newsomilla on oikeus kumota ehdonalaispäätökset.

Veljekset saivat toukokuussa uuden, lievenntyn tuomion. Aiemmin elinkautista istuneet veljekset saivat tällöin vähintään 50 vuoden tuomion. Tämä mahdollisti samalla ehdonalaisen anomisen.

Erik Menendez (oik.) ja Lyle Menendez (vas.)

Uutta huomiota Netflix-sarjasta

Veljekset ampuivat vanhempansa vuonna 1989 perheen kotona Los Angelsin Beverly Hillssissä. Aluksi he yrittivät lavastaa murhat mafian tekemiksi, mutta tunnustivat lopulta syyllisyytensä murhiin.

1990-luvun oikeudenkäynnissä syyttäjä sanoi, että poikien murhien motiivina oli halu päästä käsiksi perheen laajaan omaisuuteen. Veljekset taas sanoivat toimineensa itsepuolustustarkoituksessa, koska heidän isänsä oli käyttänyt heitä seksuaalisesti ja emotionaalisesti hyväkseen.

Murhaoikeudenkäynti sai paljon mediahuomiota 1990-luvulla. Suurempaan julkisuuteen tapaus nousi jälleen, kun suoratoistopalvelu Netflix julkaisi viime syksynä minisarjan veljesten tekemistä murhista.