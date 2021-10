Voiko Kiina tuosta vain napata kansallispäivää juhlivan Taiwanin itsellensä? Suomalaistutkija ei usko sotaan: "Se on puolustajan unelma"

Poliittisia viestejä ja psykologista sodankäyntiä

Ilmapiiri muuttunut kriittisemmäksi Kiinaa kohtaan

Mikael Mattlin ei usko, että Kiina yrittäisi vallata Taiwania ainakaan lähiaikoina. Aiemmin maalla ei välttämättä olisi ollut maihinnousuun riittävää sotilaallista voimaa, mutta viime vuosina se on kasvattanut armeijaansa määrätietoisesti. Taiwanin etuna on se, että maa on saari, jossa on vain tusinan verran maihinnousuun soveltuvia rantoja.