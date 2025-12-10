Suomen huoltovarmuus tarvitsee lisää resursseja eli rahaa.
Huoltovarmuuden tavoitteet ja siihen osoitetut resurssit eivät tällä hetkellä kohtaa, sanoo huoltovarmuuden rahoituspohjaa tarkastanut Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV).
Huoltovarmuutta on rahoitettu polttoaineiden ja sähkön käytöstä perittävällä huoltovarmuusmaksulla. Sen tuotto on kuitenkin miltei puolittunut 2000-luvun alkuun verrattuna polttoaineiden käytön vähenemisen ja inflaation vuoksi.
– Huoltovarmuusrahaston taloudellista liikkumavaraa on heikentänyt tulojen pienentyminen ja muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen liittyvä menojen kasvu, sanoo johtava tuloksellisuustarkastaja Sami Vuorinen tiedotteessa.
Hallitus on uudistamassa Huoltovarmuuskeskusksen rahoitusmallia niin, että osa rahoituksesta tulisi valtion talousarviosta ja osa huoltovarmuusmaksusta, joka tuloutettaisiin edelleen huoltovarmuusrahastoon.
Tarkastuksessa todetaan, että valittu rahoitusmalli ei vahvista huoltovarmuuden rahoituksen muutoskestävyyttä, sillä huoltovarmuusmaksun tuotto on riippuvainen talouden suhdanteista.
Lainsäädännön valtiovarainministeriö oli sitä mieltä, että huoltovarmuusrahaston ja Huoltovarmuuskeskuksen rahoitus pitäisi ottaa valtion budjetista.