Hallitus valmistelee datakeskuksille uuden valtiontukiohjelman.
Hallituksen valmisteluiden lähtökohtana on määräaikainen, kymmenen vuoden veronpalautustuki, joka perustuu datakeskuksessa kulutettuun sähköön. Palautuksen vaikutus verotuottomenetyksiin on enintään 30 miljoonaa euroa.
Lisäksi hallitus käynnistää hankkeen, jonka myötä datakeskuksille tulisi velvollisuus rekisteröityä. Turvallisuusviranomaiset myös kartoittavat datakeskuksiin liittyvät turvallisuusnäkökohdat.
Linjaukset teki hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta perjantaina.
1:38Video näyttää, millaista on sisällä datakeskuksessa – tiukat turvatoimet ja korviahuumaava meteli