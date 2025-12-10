Poliisi varoittaa lähestymästä mahdollisesti loukkaantunutta villisikaa Vihdin alueella.
Vihdin Tarvontiellä tapahtui puoli kahdeksan jälkeen tiistai-iltana onnettomuus, jossa oli mukana henkilöauto ja villisika. Asiasta tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.
Henkilöauto kärsi tilanteessa pieniä vaurioita, mutta auton kuljettaja ei loukkaantunut. Autossa ei ollut hänen lisäkseen muita ihmisiä.
Villisika poistui törmäyksen jälkeen maastoon. Eläin on mahdollisesti loukkaantunut ja voi olla kohdatessa vaarallinen.
Loukkaantunutta eläintä ei tule lähestyä. Mahdolliset havainnot siitä pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.