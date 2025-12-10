Tulipalo tuhosi navetan Hollolassa.
Päijät-Hämeen pelastuslaitos hälytettiin Hollolan Vanhatiellä palavalle navetalle tiistain ja keskiviikon välisenä yönä kello neljän jälkeen.
Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle palo oli jo täyden palon vaiheessa.
– Isäntäväki oli itse saanut ansiokkaasti ulos suurimman osan navetassa olleista lehmistä, päivystävä palomestari Juha Lahtinen kertoo MTV Uutisille.
Navetassa oli ilmeisesti 60 nautaa.
– Suurin osa niistä saatiin pelastettua. Ne ovat nyt läheisellä niityllä aitauksessa. Kun tulee päivänvaloa, selviää, moniko mahdollisesti jäi sisälle, Lahtinen sanoo.
Itse navetta tuhoutui tulipalossa käytännössä kokonaan.
Aamuseitsemän aikoihin paikalla olivat käynnissä jälkiraivaustyöt.