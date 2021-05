Epäselviä vastuita, tiedonkulun ongelmia ja sekaannusta kriisitilanteissa... – tuore raportti arvostelee jyrkästi Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa

Arviointi on Vaasan yliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun, Maanpuolustuskorkeakoulun ja Poliisiammattikorkeakoulun laatima.Raportti on luovutettu tänään työ- ja elinkeinoministeriölle.

Tukipyyntöä pyytämättä ja yllättäen

Suomen huoltovarmuutta ja Huoltovarmuuskeskusta (HVK) arvioivassa raportissa huomautetaan, että varsinaisista lakisääteisistä tehtävistään Huoltovarmuuskeskus on suoriutunut koronakriisissä pääosin hyvin.Huoltovarmuuskeskuksella ei ole lain mukaista velvoitetta varastoida terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita, eikä sen tehtäviin kuulu hankinnoista vastaaminen kriisiaikana.

Katse ministeriöihin

Huoltovarmuuden kehittämisessä ja toteuttamisessa erityisesti ministeriöiden liittäminen osaksi tätä toimintaa on "jäänyt vaille riittävää huomiota", kuten raportti muotoilee.

Ministeriöiden toimintaan on ottanut kantaa myös oikeuskansleri. Viime joulukuussa kerrottiin, että Tuomas Pöysti moitti avainministeriöiden yhteistyötä kevään 2020 suojavarustehankinnoissa.

Yhteistyö eri osapuolten välillä on sittemmin parantunut.Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) toimii kaksi ministeriä: perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sekä sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.). Työministerinä on Tuula Haatainen (sd.) ja elinkeinoministerinä Mika Lintilä (kesk.). Huoltovarmuuskeskuksesta vastaa työministeri.

Epäkohdat ovat olleet esillä jo aiemmin: viime marraskuussa julkaistun Huoltovarmuusneuvoston raportin perusteella koronakriisi on nostanut esiin useita kehittämistarpeita huoltovarmuusjärjestelmässä.

Huoltovarmuuteen monta kehitysehdotusta

Huoltovarmuus on osa kansallista turvallisuutta. Uudessa arviointiraportissa todetaan, että huoltovarmuuden merkitys ja kehittäminen pitää ymmärtää sekä valtioneuvostossa, yksittäisissä ministeriöissä että eduskunnassa.

– Huoltovarmuussääntelyn kokonaiskehittäminen on nähtävä kiireellisenä asiana, sillä kyse on merkittävästä instrumentista muun muassa Suomen kyberturvallisuuden varmistamisessa. Tässä suhteessa aikaa ei ole hukattavana, raportissa sanotaan.

Yhtensä osana huoltovarmuutta on tiedon huoltovarmuus, jolloin huomiota on kiinnitettävä digitalisaatio-osaamiseen.Raportin tilaajana on työ- ja elinkeinoministeriö, jonka toimintaan raportissa edellytetään niin ikään muutoksia.