Asiantuntijan arvion mukaan lakia tullaan muuttamaan väljemmäksi.
Työnhakijoiden alkuhaastattelujen aloittamisissa on valtavat erot riippuen siitä, missä päin Suomea asuu.
Lakia ei noudateta missään.
Esimerkiksi Pohjanmaalla kolmella eri alueella ylittyy 40 päivää eli alkuhaastattelu suoritetaan keskimäärin 40 päivän jonotuksen jälkeen. Suomen korkein luku löytyy Pohjanmaalta, 46 päivää.
Päijät-Hämeen alueella luku on 35 päivää.
Seitsemään päivään eli haastatteluun viikossa pääsee useampi alue. Alkuhaastattelu pitäisi kuitenkin järjestää lain mukaan viiden päivän kuluessa työnhaun käynnistämisestä.
– Tähän ei käytännössä kukaan pääse, toteaa Keha-keskuksen yksikön päällikkö Santtu Sundvall.
ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on valtion asiantuntijavirasto, joka tukee työllisyyttä, kotoutumista, digitalisaatiota ja tiedolla johtamista.
Myöskään aikaisemmin tähän aikarajaan ei ole päästy eli ilmiö ei johdu suoraan TE-palvelu-uudistuksesta.