Suomi ja Ruotsi suunnittelevat yhteistä huoltovarmuusvarastointia – aloite tuli Suomelta

– Teemme yhteisvarastoinnista tämän vuoden aikana toteutettavuusselvityksen. Selvitämme, mitä juridisia reunaehtoja on ja tarvitaanko valtioiden välistä sopimusta. Toinen selvitettävä kokonaisuus on, mitä olisi tarkoituksenmukaista varastoida yhdessä, ja miten se käytännössä järjestettäisiin, kertoo Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen.

Aloite tuli Suomelta

Yhteisvarastointia on pohdittu pitkään, ja lopullinen aloite hankkeeseen tuli Känkäsen mukaan Suomelta. Lähtökohtana on molemminpuolinen hyöty. Suomen etu olisi etenkin se, että kriittistä materiaalia hajasijoitettaisiin maantieteellisesti. Toinen etu liittyy materiaalin vanhenemiseen ja kierrättämiseen.

Ruotsi takamatkalla

Suomessa huoltovarmuutta on raskaan sotahistoriamme vuoksi ylläpidetty syvän rauhankin aikana. Ruotsi on Suomeen nähden takamatkalla huoltovarmuusasioissa, mutta nyt järjestelmää on lähdetty kehittämään uudelleen.

– Natoon päästyämme yhteistyö maanpuolustuksen osalta tiivistyy entisestään Ruotsin kanssa, joten on luontevaa, että myös siviiliyhteiskunnan turvaamisessa tehdään syvää yhteistyötä – se on Suomen etu. Toki Suomella on tällä hetkellä toimivammat järjestelmät huoltovarmuudessa, ja meillä on suunnittelussa ja ylläpidossa paljon annettavaa Ruotsille, Känkänen sanoo.