Kansanedustaja Timo Vornanen kertoo, että on helpottunein mielin oikeudessa.

Kansanedustaja Timo Vornasen oikeudenkäynti noin 1,5 vuoden takaisista tapahtumista alkoi Helsingin käräjäoikeudessa.

Hän kuvaili oloaan aamusta helpottuneeksi.

Häntä syytetään kahdesta laittomasta uhkauksesta, pahoinpitelystä, vaaran aiheuttamisesta, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta Bar Ihkun edessä huhtikuussa 2024.

– Valtaosan syytteistä kiistän, Vornanen totesi medialle ennen istuntoa.

Hän kertoi myöntävänsä ampuma-aserikkomuksen ja starttipistoolin omistamisen kotonaan.

Vornanen ei kadu tekoaan.

– En osaa katua, Vornanen sanoi medialle.

Vornanen myös on kertonut, että mikäli hän saa tapauksesta lainvoimaisen vankeustuomion, niin hän harkitsee kansanedustajan tehtävästä eroamista. Jos tapaus etenee eri oikeusasteisiin, lainvoimainen vankeustuomio ei välttämättä ehdi astua voimaan ennen nykyisen eduskuntakauden päättymistä keväällä 2027.