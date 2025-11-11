Syyttäjä pitää kansanedustaja Vornasen tapausta poikkeuksellisena.

Valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen on eri mieltä kansanedustaja Timo Vornasen väitteestä, että huhtikuun 2024 tapahtumat Bar Ihkussa ja sen edessä olisivat olleet hätävarjelua.

Kansanedustaja Vornasta syytetään kahdesta laittomasta uhkauksesta, pahoinpitelystä, vaaran aiheuttamisesta, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta. Vornanen kiistää lähes kaikki syytteet.

Vornanen on vedonnut hätävarjeluun.

Syyttäjä Mäkinen on jyrkästi eri mieltä tästä. Hän sanoo, että hätävarjelu on oikeusjärjestelmämme varaventtiili.

– Se ei saa kärsiä inflaatiosta. Näkemykseni mukaan tässä ei ole ollut sellaisia elementtejä käsillä, että tätä aseen käyttöä voitaisiin millään tavalla pitää hätävarjeluna, Mäkinen sanoo.

Mäkinen kertoo hämmästelleensä tapausta.

– Olen hämmästellyt, minkä takia ylipäätään kansanedustaja yleensä lähtee yöelämään taskuase taskussa.