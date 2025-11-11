Kansanedustaja Timo Vornasta syytetään useista rikoksista. MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä tässä artikkelissa.
Kansanedustaja Timo Vornasen ampumistapauksen käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa.
Hänen syytetään ampuneen yhden laukauksen pistoolilla karaokebaari Ihkun edessä Helsingissä huhtikuussa 2024.
Vornasta syytetään kahdesta laittomasta uhkauksesta, pahoinpitelystä, vaaran aiheuttamisesta, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta. Vornanen kiistää kaikki syytteet.
Vornanen on kertonut MTV Uutisille, että ampumisessa oli kyse varoituslaukauksesta uhkaavan väkivaltatilanteen edessä.
Vornasella oli lupa aseeseen.
Viranomainen oli myöntänyt Vornaselle jo vuonna 1998 luvan henkilönsuojaukseen tarkoitettuun CZ 92 -taskuaseeseen. Luvan perusteena olivat Vornasen poliisina työtehtävissä kokemat tapahtumat ja uhkaukset. +
Vornanen kertoi MTV:n Rikospaikka-ohjelman haastattelussa kantaneensa asetta mukanaan kymmeniä kertoja.
Vornanen on ennen oikeudenkäyntiä sosiaalisessa mediassa kertonut, että poliisin tutkinnassa käyttämä valvontakameramateriaali on puutteellista. Vornasen mukaan valvontakamerakuvaa baarista puuttuu 31 minuutin verran, ja aineisto voisi olla hänen puolustuksensa kannalta tärkeää.