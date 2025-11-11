Juuri nyt Avaa

Vornanen on ennen oikeudenkäyntiä sosiaalisessa mediassa kertonut, että poliisin tutkinnassa käyttämä valvontakameramateriaali on puutteellista. Vornasen mukaan valvontakamerakuvaa baarista puuttuu 31 minuutin verran, ja aineisto voisi olla hänen puolustuksensa kannalta tärkeää.

Viranomainen oli myöntänyt Vornaselle jo vuonna 1998 luvan henkilönsuojaukseen tarkoitettuun CZ 92 -taskuaseeseen. Luvan perusteena olivat Vornasen poliisina työtehtävissä kokemat tapahtumat ja uhkaukset. +

Vornasta syytetään kahdesta laittomasta uhkauksesta, pahoinpitelystä, vaaran aiheuttamisesta, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta. Vornanen kiistää kaikki syytteet.

Kansanedustaja Timo Vornasta syytetään useista rikoksista. MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä tässä artikkelissa.

Timo Vornanen kertoi Rikospaikassa keväällä 2025, mikä johti ampumiseen Ihkun edessä.

Syyttäjänä toimiva valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen kertoo, että hän ei tiedä, puuttuuko jotain kuvamateriaalia. Hän kertoo pyytäneensä poliisilta kaiken materiaalin tapauksesta.