Aamuneljän hätäpuhelussa päivystäjä yrittää useita kertoja saada kansanedustaja Timo Vornaselta lisätietoa siitä, mikä uhka Vornaseen kohdistui Bar Ihkussa.

Kansanedustaja Timo Vornasen (vt.) rikossyytteitä koskevasta poliisin esitutkintamateriaalista selviää, että Vornanen soitti hätäkeskukseen minuuttia yli aamuneljän 26. huhtikuuta 2024.

Puhelussa hän esittelee itsensä Vornaseksi ja kertoo olevansa Helsingissä Bar Ihkussa, missä häneen on kohdistettu henkeen ja terveyteen kohdistuva uhkaus. Hätäkeskuspäivystäjä kysyy, millä tavalla Vornasta on uhkailtu.

– Olisko mahdollista tota järjestäytyneen rikollisuuden osalta, Vornanen vastaa poliisin puhelusta tekemän litteroinnin mukaan.

Päivystäjä kysyy uudestaan, millä tavalla Vornasta on uhattu.

– No uhattiin minun henkeä ja terveyttä.

Päivystäjä kysyy kolmannen kerran, miten.

– Järjestäytyneen rikollisen edustaja tuli sanomaan et tota tämmönen menettely ei oo sopivaa. Laita vaan se nyt partio tänne.

Päivystäjä sanoo Vornaselle, että hänen pitäisi saada enemmän tietoa siitä, kuka Vornasta on uhannut.

– Mä oon tota 30 vuotta poliisitoimintaa tehny konstaapeli ja voisit sä laittaa partion tänne, Vornanen vastaa.