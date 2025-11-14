Kiistakumppani trollasi rajusti Vornasta lennokkailla tarinoilla: "Mutta se ei ole laitonta"
2:05Katso valvontakameratallenteet Ihkun ampumatapauksesta. Videolla näytetään ensin Vornasen kahakka baarin sisällä ja sen jälkeen tapahtumat baarin ulkopuolella.
Julkaistu 50 minuuttia sitten
Ville Eklund
ville.eklund@mtv.fi
Timo Vornanen kertoo, että hän pelkäsi baarissa kohtaamaansa miehen olevan vaikutusvaltainen rikollinen, ja ampui sen takia varoituslaukauksen. Mainittu mies sanoi myöhemmin poliisille, että hänen puheensa kansanedustajalle olivat huonosti harkittuja.
Kansanedustaja Timo Vornanen joutui yökerho Ihkussa fyysiseen välikohtaukseen kahden miehen kanssa. Kertomansa mukaan hän alkoi illan aikana pelätä työporukan kanssa iltaa viettäneen kaksikon edustavan ammattimaista, järjestäytynyttä rikollisuutta.
Poliisi kuuli kumpaakin miehistä esitutkinnan aikana.
Miehistä toinen oli paininut Vornasen kanssa lyhyesti Vornasen kanssa yökerhon sohvalla ja sittemmin tullut tönäistyksi sen lattialle.
Mies ei muistanut sen enempää painia kuin tönimistäkään. Hän kertoo muistavansa vain sen, että Vornanen ampuu aseella Ihkun edustalla ja hän työtovereineen poistuu paikalta.
Toinen miehistä kertoi poliisille menneensä Vornasen kanssa baaritiskille juttelemaan sen jälkeen, kun hänen työtoverinsa oli ajautunut välikohtaukseen kansanedustajan kanssa ja tullut tönäistyksi lattialle.
Mies kertoi kuulusteluissa, että Vornanen oli tiskillä kertonut vaikutusvallastaan ja poliittisesta osallistumisestaan. Miehen mukaansa Vornanen oli sanonut "ettei tämä tiedä kenelle puhuu". Tämä pitikin paikkansa, sillä mies ei tiennyt puhuvansa kansanedustaja Timo Vornasen kanssa.
Mies kuitenkin kertoi kuulusteluissa, että Vornanen olisi kansanedustajuuden lisäksi kertonut olevansa mukana useissa rikollisissa liivijengeissä.
– Hänen tavoitteenaan oli vain luetella ja kertoa, kuinka vaarallinen mies hän on. Ajattelin, että hän on vain jurrissa koska… Noh, kuka hitto voi olla noissa kaikissa, mies totesi kuulusteluissa.
Vastauksena mies kertoi alkaneensa itse kertoa valetta siitä, miten hän tovereineen hallitsee Helsingin alamaailmaa. Hän kertoo kuitenkin heittäneensä tarinansa läskiksi, jotta sen ymmärtäisi heti olevan sepitettä.
Mies muun muassa kertoi työskentelevänsä maailman suurimmalle sijoitusrahastolle ja olevansa menossa munkille sen toimitusjohtajan kanssa. Hän kuvaili toimintaansa "paskanjauhannaksi" ja "trollaamiseksi".
– Olin et joo joo, mäki oon saman tason kaveri ja heitin jotain, et mekin ostetaan valtioita, ja siinä on vain politiikka tiellä ja siis tän tasoista villiä legendaa, että sitä on vaikea kenenkään ottaa tosissaan, mies kertoi kuulusteluissa.
– Kun hän sanoi tehneensä sitä ja tätä, niin mä lähdin mukaan siihen leikkiin ja aloin itsekin keksiä villiä tarinaa missä kaikessa olen mukana. En nyt muista tarkkoja sanoja, mutta sanoin tyyliin, että me ollaan omistettu tää kaupunki monta vuotta ja kaikki talot täällä on meidän kasvattamoita ja että mun paras kaveri on myyrmäkeläinen kääpiö huumekauppias, että tän tason tarinaa heitin.
– Ajattelin, että kun heitän tällaista tarinaa, niin jos hän olisi se, kuka sanoi olevansa, niin sen kautta paljastuisi, että hän joko on kuka esittää olevansa tai sitten ei ole, tai parhaassa tapauksessa poistuisi paikalta, mies kertoi kuulusteluissa.
Oli tiskillä sanottu mitä tahansa, Vornanen oli huolestunut tilanteesta, koska oli soittanut hätäkeskukseen.
– Vaikka olen elämäni aikana monenlaista uhkailua kuullut, niin tämän otin tosissani, Vornanen kertoi sittemmin kuulusteluissa.
Hänet vakuuttanut miehen puhetapa, jota hän luonnehti ammattimaiseksi.
– Se oli jotenkin niin vakuuttava ja kylmäävä, otin sen tosissani.
Hätäpuhelun aikana mies oli yrittänyt koskettaa Vornasta ja kaksikko oli ajautunut myös käsikähmään.
Mies kertoi poliisille videon nähtyään, että oli luultavasti yrittänyt estää puhelun, koska oli pelännyt hölötystensä vuoksi joutuvansa vielä kiinniotetuksi.
"Sen myönnän, että olin mulkku"
Kaksikon tiet erkaantuivat, mutta he kohtasivat jälleen poistuessaan yökerhosta.
Mies kertoo jatkaneensa Ihkun ulkopuolella villejä tarinoitaan. Tarkoituksekseen hän sanoo halun saada Vornasen lähtemään paikalta.
Mies myöntää, että Ihkun ulkopuolellakin hän soitti suutaan rasittavasti ja oli "verbaalisesti perseestä", mutta kiistää aggressiivisuuden, saati uhkaukset.
Hän oli myös halunnut ottaa Vornasesta kuvan, kertomansa mukaan sen takia, että hänellä olisi tuntomerkit, jos mies aiheuttaa ongelmia, jotka on vietävä eteenpäin.
– Nyt kun mä rupeen miettimään, niin toi kuvan ottaminen saattaa muuten olla syy sille, miksi hän provosoitui siinä pihalla.
Hänen toverinsa olivat yrittäneet saada häntä luovuttamaan asiassa ja poistumaan paikalta.
– Mulle oli kuitenkin tärkeää saada otettua se valokuva ja sanottua viimeinen sana, mutta en mä edelleenkään halunnut mitään harmia sille jätkälle, mies kuvailee humalaista kohtaamista.
– Olin humalassa ja provosoitunut, niin halusin aukoa hänelle päätäni, mutta en halunnut tapella. Se tilanne vaan ruokki itteensä. Jälkeen päin ajateltuna olisi vain pitänyt lähteä siitä heti menee.
Vornanen kertoo, että oli tilanteessa pelännyt joutuvansa väkivallan kohteeksi ja ampuneensa maahan pysäyttääkseen hyökkäyksen.
Kansanedustajan kiistakumppani kiistää väkivalta-aikomukset, mutta myöntää asiattoman kielenkäytön.
– Mulla on hämärä muistikuva siitä, että olisin sanonut, että vittu et tollaset mulkut pitäis hakkaa ja se saattoi olla se triggeri hänen toiminnalleen. Mutta kun mä mietin sitä, että olen kävellyt häntä kohti, niin ei mulla ole ollut aikomusta toteuttaa sanomaani.
Hän sanoo, ettei ollut tarkoittaa kärjistää tilannetta.
– Sen mä myönnän, että olin kyllä mulkku ja ilkeä häntä kohtaan, mutta se ei ole laitonta.
Mies Vornasen laukauksesta: "Apinan rinnanpaukuttelua"
Poliisin kuulusteluissa mies totesi, ettei uskonut Vornasen tarkoituksena olleen vahingoittaa heitä aseella, sillä tämä ei ampunut heitä kohti.
– Se oli sellaista apinan rinnanpaukuttelua, että halusi vaan näyttää, miten kova jätkä on.
Hän epäilee, että ampumisen jälkeen Vornanen oli ymmärtänyt mitä oli tehnyt ja lähtenyt paikalta.
Tapahtumien seuraukset hävettävät häntä, vaikka aseen käyttö tulikin yllätyksenä.
– Haluaisin Vornasen tietävän, että minulla ei ollut tarkoitusta sille, että asiat etenisivät tähän pisteeseen ja olen pahoillani siitä, miten kohtuuttomia seuraamuksia hän on kokonaisuudessaan joutunut kokemaan.
– Jos voisin, kelaisin aikaa taaksepäin ja toimisin itsekin toisin. Tunnen voimakasta syyllisyyttä omasta käytöksestäni tilanteessa eli siitä suunsoitosta. Se ei ole hyvää ja arvokasta käytöstä, mies totesi poliisin kuulusteluissa.
Käräjäoikeuden määrä on antaa tapauksessa tuomio 5. joulukuuta.