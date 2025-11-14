Timo Vornanen kertoo, että hän pelkäsi baarissa kohtaamaansa miehen olevan vaikutusvaltainen rikollinen, ja ampui sen takia varoituslaukauksen. Mainittu mies sanoi myöhemmin poliisille, että hänen puheensa kansanedustajalle olivat huonosti harkittuja.

Kansanedustaja Timo Vornanen joutui yökerho Ihkussa fyysiseen välikohtaukseen kahden miehen kanssa. Kertomansa mukaan hän alkoi illan aikana pelätä työporukan kanssa iltaa viettäneen kaksikon edustavan ammattimaista, järjestäytynyttä rikollisuutta.

Poliisi kuuli kumpaakin miehistä esitutkinnan aikana.

Miehistä toinen oli paininut Vornasen kanssa lyhyesti Vornasen kanssa yökerhon sohvalla ja sittemmin tullut tönäistyksi sen lattialle.

Mies ei muistanut sen enempää painia kuin tönimistäkään. Hän kertoo muistavansa vain sen, että Vornanen ampuu aseella Ihkun edustalla ja hän työtovereineen poistuu paikalta.

Kiistakumppani: Vornanen rehenteli vaarallisuudellaan

Toinen miehistä kertoi poliisille menneensä Vornasen kanssa baaritiskille juttelemaan sen jälkeen, kun hänen työtoverinsa oli ajautunut välikohtaukseen kansanedustajan kanssa ja tullut tönäistyksi lattialle.

Mies kertoi kuulusteluissa, että Vornanen oli tiskillä kertonut vaikutusvallastaan ja poliittisesta osallistumisestaan. Miehen mukaansa Vornanen oli sanonut "ettei tämä tiedä kenelle puhuu". Tämä pitikin paikkansa, sillä mies ei tiennyt puhuvansa kansanedustaja Timo Vornasen kanssa.